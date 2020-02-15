Украинская певица Ольга Горбачева в рамках социального проекта представила клип на песню Мир.

По слова артистки, она попросила своих подписчиц в социальных сетях написать, что больше всего их волнует, именно это и легло в текст композиции.

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В итоге получилось, что желания украинок формируют вне финансов, а больше вокруг смелости и веры, в которых они могут реализовать в этом мире.

– В ожидании, что наши мечты осуществятся, мы часто внутри себя перекладываем ответственность на кого-то конкретного: мужчину, правительство, Санту Клауса. Тем самым ограничивая возможности реализации, – отметила Ольга Горбачева.

Она добавила, что чудеса может творить любая женщина.

– Именно нам легче всего понять, чего хотят наши подруги, сестры, соседки, мамы. Нам самим проще всего воплотить желания других женщин, ведь чаще всего они мечтают о свидании с мужем без детей или о букете полевых цветов. Женщины для женщин – это огромная сила, – делится Ольга.

В песне и раскрывает посыл к женской солидарности.

Ранее Факты ICTV писали, что певица Настя Каменских презентовала трек на испанском языке Juan Magan в дуэте с Juan Magan, который ранее работал с Nelly Furtado, INNA, Don Omar, Энрике Иглесиасом.