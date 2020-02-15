В Украине отгремели два полуфинала национального отбора на Евровидение 2020. По их результатам из 16 участников лишь шесть попали в финал.

К слову, стоит отметить, что в этом года жюри и зрители голосовали практически в унисон. Так, в первом полуфинале 16 баллов получила певица KRUTЬ, а во втором – группа TVORCHI.

После второго полуфинала отбора на Евровидение 2020 ведущий шоу Сергей Притула пригласил всех финалистов на сцену, где и провели жеребьевку на порядок выступлений.

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Порядок выступления участников в финале отбора на Евровидение:

KRUTЬ Jerry Heil GO-A David Axelrod KHAYAT TVORCHI

Кто должен представлять Украину на Евровидении? KRUTЬ

Jerry Heil

Go-A

Tvorchi

KHAYAT

David Axelrod Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.