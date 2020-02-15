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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

В США известный певец совершил самоубийство из-за обвинений в педофилии

Дэниэла Ли Мартина нашли мертвым в его доме во Флориде. По данным полиции, основной версией смерти 54-летнего артиста является самоубийство.

Правоохранители связывают его смерть с недавними обвинениями музыканта в сексуальном насилии в отношении детей.

Перед самоубийством певца, следователи опубликовали обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего, а также полиция расследует заявления по обвинению в подталкивании несовершеннолетнего к изнасилованию ребенка.

– Мартин не реагировал на попытки установить контакт с ним. Для оказания помощи была вызвана группа PSO SWAT, поскольку Мартин ранее угрожал нанести вред себе и другим, – говорится в сообщении полиции.

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Деніел Лі Мартін покінчив життя самогубством

Мартина арестовали 27 января по обвинению в сексуальном насилии, после того, как он якобы был искушен молодой девушкой в своем доме 1 ноября 2019 года.

Напомним, режиссер Джеймс Ганн признался, что фильм Отряд самоубийц стал для него самым большим вызовом с точки зрения съемок с натуры.

Источник: TMZ

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