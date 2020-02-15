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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Отбор на Евровидение 2020: кто должен представлять Украину (ГОЛОСОВАНИЕ)

Евровидение 2020 стартует через несколько месяцев, а национальные отборы на конкурс в самом разгаре, в том числе и в Украине.

Полуфиналы нацотбора будут проходить 8 и 15 февраля, а финал – 22 февраля.

За право представлять Украину на Евровидении будут соревноваться 16 конкурсантов.

Читайте: Песни участников нацотбора на Евровидение 2020

Факты ICTV создали голосование, чтобы узнать предварительные симпатии украинцев к участникам нацотбора.

 

Ранее Факты ICTV писали, что отныне участником национального отбора на Евровидение 2020 в Украине может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

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