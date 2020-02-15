Отбор на Евровидение 2020: результаты голосования во втором полуфинале

В Украине прошел второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2020.

Во время этого прямого эфира свои конкурсные номера представили восемь участников: Moonzoo, Fo Sho, Элина Иващенко, Александр Порядинский, Garna, Khayat, David Axelrod, Tvorchi.

Сначала свои оценки выставили члены жюри Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов, а затем ведущий Сергей Притула объявил результаты голосования зрителей.

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По результатам голосования зрителей и оценок жюри, в финал проходят David Axelrod, Khayat, Tvorchi.

№ Участник Жюри Зрители Итого 1 Moonzoo 5 2 7 2 Fo Sho 3 3 6 3 Элина Иващенко 4 4 8 4 Александр Порядинский 2 6 8 5 Garna 1 1 2 6 Khayat 7 7 14 7 David Axelrod 6 5 11 8 Tvorchi 8 8 16

Кто должен представлять Украину на Евровидении? KRUTЬ

Jerry Heil

Go-A

Tvorchi

KHAYAT

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Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.