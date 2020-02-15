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Отбор на Евровидение 2020: результаты голосования во втором полуфинале

В Украине прошел второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2020.

Во время этого прямого эфира свои конкурсные номера представили восемь участников: Moonzoo, Fo Sho, Элина Иващенко, Александр Порядинский, Garna, Khayat, David Axelrod, Tvorchi.

Сначала свои оценки выставили члены жюри Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов, а затем ведущий Сергей Притула объявил результаты голосования зрителей.

Читайте: Песни участников нацотбора на Евровидение 2020

По результатам голосования зрителей и оценок жюри, в финал проходят David Axelrod, Khayat, Tvorchi.

Участник Жюри Зрители Итого
1 Moonzoo 5 2 7
2 Fo Sho 3 3 6
3 Элина Иващенко 4 4 8
4 Александр Порядинский 2 6 8
5 Garna 1 1 2
6 Khayat 7 7 14
7 David Axelrod 6 5 11
8 Tvorchi 8 8 16

Кто должен представлять Украину на Евровидении?

Результаты

Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.

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