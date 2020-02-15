Отбор на Евровидение 2020: результаты голосования во втором полуфинале

В Украине прошел второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2020.
Во время этого прямого эфира свои конкурсные номера представили восемь участников: Moonzoo, Fo Sho, Элина Иващенко, Александр Порядинский, Garna, Khayat, David Axelrod, Tvorchi.
Сначала свои оценки выставили члены жюри Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов, а затем ведущий Сергей Притула объявил результаты голосования зрителей.
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По результатам голосования зрителей и оценок жюри, в финал проходят David Axelrod, Khayat, Tvorchi.
|№
|Участник
|Жюри
|Зрители
|Итого
|1
|Moonzoo
|5
|2
|7
|2
|Fo Sho
|3
|3
|6
|3
|Элина Иващенко
|4
|4
|8
|4
|Александр Порядинский
|2
|6
|8
|5
|Garna
|1
|1
|2
|6
|Khayat
|7
|7
|14
|7
|David Axelrod
|6
|5
|11
|8
|Tvorchi
|8
|8
|16
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