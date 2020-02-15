В Украине проходит национальный отбор на Евровидение 2020. В составе жюри заседает украинская певица и участница международного песенного конкурса в прошлом – Тина Кароль.
Традиционно она для выхода в свет выбрала вечернее платье, если в первом полуфинале был белый наряд, то во втором черный.
Тина Кароль надела черное платье по фигуре на тонких бретелях и дополнила образ туфлями на высоком каблуке.
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– Тина Кароль опять красивая, – пишут пользователи в сети.
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Як вам образи суддів? Photo: @denisdidkivskyi #esc #eurovision #vidbir #esc2020 #eurovisionukraine
Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.