В Украине проходит национальный отбор на Евровидение 2020. В составе жюри заседает украинская певица и участница международного песенного конкурса в прошлом – Тина Кароль.

Традиционно она для выхода в свет выбрала вечернее платье, если в первом полуфинале был белый наряд, то во втором черный.

Тина Кароль надела черное платье по фигуре на тонких бретелях и дополнила образ туфлями на высоком каблуке.

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– Тина Кароль опять красивая, – пишут пользователи в сети.

Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.