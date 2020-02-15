Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2020 вел Сергей Притула, который забрасывал шутками как участников, так и судей шоу.

После выступления Fo Sho, девушки и Тина Кароль решили сымпровизировать и спели – Ла-ла-ла-ла.

Притула не растерялся и сам подхватил мелодию.

– Так давайте все вместе. Путин ла-ла-ла-ла. Не то? Ну хорошо, – спел ведущий.

Когда Притула спрашивал о песне у певицы Garna, то она рассказала, что победила уныние из-за кибербуллинга.

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– На меня в школе говорили, что я ишак, потому что у меня кривые зубы. И ничего, – заявил Сергей.

– А мне говорили, что я тумбочка, – отметила Garna.

– Вы самая милая тумбочка, которую я видел на этой сцене за все годы, – подчеркнул ведущий.

Когда KHAYAT (Андрей Хайат) закончил свое выступление, то Притула поинтересовался сначала, где халат, а затем добавил, не били ли его снова в метро.

– Ты знаешь, как меня в прошлом году из-за тебя чмирили, – спросил Сергей.

– А за что, простите, – поинтересовался KHAYAT.

– А я сам не знаю. Мы тогда так хорошо пообщались, а на меня люди налетели, мол я тебя обидел. Один журналист так кричал на меня, что у него даже тушь потекла, – подытожил Сергей.

Участник нацотбора David Axelrod выступал с бэк-вокалом, одетым в ангельские крылья.

– Пока шел на сцену, убил в себе 28 шуток о птичьем гриппе, – заявил Сергей Притула после выступления певца.

Кто должен представлять Украину на Евровидении? KRUTЬ

Jerry Heil

Go-A

Tvorchi

KHAYAT

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Ранее Факты ICTV публиковали порядок выступления участников в финале отбора на Евровидение 2020.