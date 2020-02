Atlas Weekend 2020: участники фестиваля

На Atlas Weekend 2020 объявлены первые участники, и уже сейчас можно сказать, что фестиваль обещает составить приличную конкуренцию европейским коллегам.

Atlas Weekend 2020 пройдет с 7 по 12 июля на ВДНХ. Организаторы уже объявили трех хедлайнеров и это только начало.

Факты ICTV публикуют полный список участников Atlas Weekend 2020.

Alice Merton

Немецкая певица получила мировую известность благодаря своему дебютному синглу No Roots.

Всего у Мертон один альбом – Mint, вышедший в 2019 году.

Hundredth

Hundredth – американская рок-группа из Миртл-Бич. Коллектив образовался в 2008 году.

В их творчестве – надежды на лучшее будущее и борьба с жестокостью, обернутые в мелодичный хардкор. Они не боятся экспериментировать и искать себя в музыке, чем и заслуживают любовь фанов.

На счету группы четыре студийных альбома.

Vancouver Sleep Clinic

Инди-поп-группа из Австралии. Лидером коллектива является певец, автор песен и продюсер Тим Беттинсон.

Их дебютный альбом Revival был создан вместе с лауреатом Грэмми. В туры группа ездит с Daughter, Lindon Grammar, Angus and Julia Stone, а их треки можно слышать в сериалах и фильмах.

Guano Apes

Альтернативный рок-квартет из Геттингена, образованный в 1994 году. С выпуском дебютного релиза Proud Like A God, ставшего самым удачным англоязычным дебютом всех времен в Германии, команда попала на верхние позиции европейских и американских чартов, где оставалась больше года.

На счету группы пять альбомов.

Tom Walker

Фестиваль посетит шотландский певец Tom Walker. Он стал популярным благодаря своему синглу Leave a Light On, который попал на 7-ю строчку британского чарта. В прошлом году стал победителем британской музыкальной премии Brit Awards в номинации прорыв года.

Его песня Leave the Light On была номинирована на Лучший британский сингл.

1 марта 2019 года презентовал свой дебютный альбом What a Time To Be Alive.

A$AP Rocky

Американский рэпер Раким Майерс является участником хип-хоп коллектива A$AP Mob. В прошлом году рэпер должен был выступить на Atlas Weekend, но был задержан в Стокгольме по обвинению в избиении. Музыканту пришлось отменить выступления на несколько месяцев.

В этом году A$AP Rocky опять заявлен на фестивале Atlas Weekend в качестве хедлайнера одного из дней.

AnnenMayKantereit

AnnenMayKantereit — рок-группа из Кельна, созданная в 2011 году. Особая примета их звучания – сильный, с хрипотой голос солиста Хеннинга Мая.

Anthrax

Anthrax входит в число большой четверки трэш-метала вместе со Slayer, Metallica и Megadeth.

На счету группы четыре студийных релиза группы, которые становились золотыми в США. Альбомы коллектива проданы общим тиражом более 20 млн копий по всему миру.

Metronomy

Metronomy – британский электронный проект мультиинструменталиста и автора песен Джозефа Маунта.

Номинанты Mercury Prize, официальный сапорт тура Coldplay и одна из самых популярных британских инди-групп.

Of Monsters and Men

Исландская группа впервые выступит в Украине. Их сингл Dirty Paws стал саундтреком к фильму Тайная жизнь Уолтера Митти.

В 2019 году музыканты выпустили третий альбом Fever Dream.

Placebo

Легенды британского рока Placebo – станут третьим хедлайнером Atlas Weekend 2020. На их счету несколько коллабораций с легендарным Дэвидом Боуи. Про их лайвы выпускают фильмы, а альбомы получают статус платиновых в рекордно короткие сроки.

В 2018 году Placebo закрывали Atlas Weekend.

Two Door Cinema Club

Two Door Cinema Club − инди-группа из Северной Ирландии, которые сочетают e музыке электропоп и инди-рок.

За время существования группы музыканты выпустили четыре студийных альбома Tourist History (2010), Beacon (2012), Gameshow (2016) и False Alarm (2019). Последний вышел в июле 2019 года.

Within Temptation

Нидерландская симфоник-метал-группа Within Temptation основана в 1996 году гитаристом Робертом Вестерхольтом и вокалисткой Шарон ден Адель.

Группа приобрела известность на андеграундной сцене уже после выхода первого альбома Enter в 1997 году. Широкой аудитории Within Temptation стали известны благодаря синглу Ice Queen из альбома Mother Earth 2001 года.

Alt-J

Alt-J выпустили дебютный альбом An Awesome Wave в 2012 году, который получил премию Mercury Prize и стал лучшим альбомом Великобритании и Ирландии.

Британцы выступали в Киеве в 2017 году и собрали тогда солд аут.

Twenty One Pilots

Twenty One Pilots – американский дуэт. В 2017 году выиграли премию Грэмми за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой.

У американцев уже был концерт в Киеве в 2018 году. Тогда все билеты на выступление группы были проданы за несколько месяцев до мероприятия.

Oh Wonder

Oh Wonder – британский проект Джосефины Вандер Гюхт и Энтони Уэста, которые играют в стиле инди-поп.

После выхода дебютного альбома, они получили всемирное признание. С сентября 2014 года группа в течение года выпускала по одной композиции. Всего на счету группы три альбома.

Tom Grennan

Британский инди-соул музыкант. Первый коммерческий успех пришел после выхода совместной песни All Goes Wrong с электронным дуэтом Chase & Status.

В июле 2018 года Том Греннан выпустил дебютный альбом Lighting Matches, который занял пятое место в официальном чарте Великобритании.

Saymyname

Один из пионеров хард-трепа Saymyname. Его треки играют The Chainsmokers, DJ SNAKE, Martin Garrix, Tiesto и Carnage.

Skynd

Дуэт певицы Skynd и мультиинструменталиста Father. Их музыка окутана сочным электронным саундом и мощным ритмом индастриала.

Свои выступления они описывают, как путешествие в самые тайные уголки человеческой души.

Battle Beast

Финскаяя хэви-металл группа была основана в 2005 году.

В 2010 году группа выиграла международный музыкальный конкурс Finnish Metal Battle и была приглашена для участия в музыкальном фестивале Wacken Open Air наряду с Apocalyptica, Sepultura и Cradle of Filth.

На счету Battle Beast пять студийных альбомов.

Men I Trust

Men I Trust – канадская инди-поп-группа из Монреаля, которая самостоятельно выпустила всю свою музыку.

Группа создана в 2014 году и состоит из басиста Джесси Карона, мультиинструменталиста и продюсера Драгоша Чириака, а также вокалистки и гитаристки Эммы Проулкс.

Flux Pavilion

Британский диджей и музыкальный продюсер Flux Pavilion записал первый винил в 19 лет. Он использует сэмплы от Канье и Jay-Z, делает ремиксы для Skrillex, Jamiroquai и MIA, дважды собрал солд-аут в легендарном Red Rocks Amphitheatre.

Трек Flux Pavilion – I Can not Stop – на YouTube набрал более 108 млн просмотров. Диджей также выступал на музыкальных фестивалях Coachella, EDC, Glastonbury, Reading Festival.

Wind Rose

Wind Rose – итальянский фолк хэви-металл коллектив. В Киев группа привезет альбом Wintersaga, вышедший 27 сентября 2019 года. Как и три предыдущие работы, большим вдохновением для Wintersaga стало творчество Джона Толкина.

Glory Hammer

Англо-швейцарская симфоническая метал-группа. Согласно концепции группы, каждый участник является воплощением определенного персонажа, а на сцене они появляются в специальных костюмах.

В 2019 выпустили третий альбом Legends from Beyond the Galactic Terrorvortex.

Dakh Daughters

Украинская женская театрально-музыкальная группа, выступающая в жанре фрик-кабаре и театрального перформанса.

Популярность группа получила в 2013 году благодаря видеоклипу Rozy/Donbass, в котором объединены 35-й сонет Шекспира, украинские народные песни и нарочито театральный пафос.

Dakh Daughters используют в своих перформансах тексты Иосифа Бродского, Тараса Шевченко, Чарльза Буковски, Юрия Андруховича и других. Спектакли проходят на разных диалектах украинского, английского, французском и русского.

Также девушки играют на различных музыкальных инструментах: контрабасе, виолончели, фортепиано, маракасах, гитаре, скрипке, барабанах, ксилофоне, аккордеоне, губной гармонике и бубне.

ДахаБраха

ДахаБраха − украинская музыкальная этногруппа от художественного руководителя театра Дах, Dakh Daughters и ЦеШо Владислава Троицкого.

Группа выступала на фестивалях Glastonbury в Великобритании, Bonnaroo в США, Sziget в Венгрии и на психоделическом фестивале Desert Daze в Калифорнии.

Pendulum DJ-set

Австралийская d’n’b группа сыграет фестивальный DJ-сет.

Студийный альбом Immersion вышел в 2010 году, после чего группа выпустила всего несколько синглов. Однако в течение всей карьеры Pendulum делал ремиксы на композиции The Prodigy, Led Zeppelin, Linkin Park, Coldplay, Metallica. Самый свежий релиз группы — сборник ремиксов The Reworks 2018 года.

Антитіла

Украинская поп-рок-группа из Киева, возникшая в 2008 году. Фронтменом музыкального коллектива является Тарас Тополя. В репертуаре группы есть песни на украинском, а также английском и русском языках.

Mefjus

Австрийский DJ Mefjus сыграет совместный сет с Maksim MC. Мартин Фобер (Mefjus) является одним из ведущих мировых d’n’b артистов.

Еще до выхода дебютного альбома Mefjus получил звание лучшего нового продюсера по версии профильной премии Drum&Bass Arena Awards. Впоследствии оба его альбома – Emulation (2014) и Manifest (2018) — получили звание лучших альбомов жанра, а сам Mefjus из категории лучших среди новичков перешел в категорию лучших среди всех мировых d’n’b продюсеров.

Current Value

Current Value – немецкий музыкант, работающий в жанре Drum&Bass. Считается основателем течения Neo Darkstep и настоящей звездой андеграунда.

По словам музыканта, на создание трека у него уходит около 3-4 часов: как только появляется идея, он чувствует необходимость быстро воплотить ее в жизнь.

Alma

Alma – финская поп-певица и автор. Кроме сольного творчества известна также как соавтор последнего релиза американской поп-звезды Майли Сайрус.

Музыкальная карьера Alma началась в 2013 году с участия в финском вокальном телешоу Idol. Уже первый сингл певицы под названием Karma постиг успех. Сегодня же Alma имеет более чем 300 млн прослушиваний на Spotify.

Yungblud

Английский певец, автор песен и музыкант. Yungblud записал саундтрек к сериалу 13 причин почему, выступал на разогреве у Muse и выпустил совместный трек с Дэном Рейнолдсом из Imagine Dragons.

К слову, афиша на 2020 год в Киеве будет наполнена именами исполнителей, которые часто выступают на столичных концертных площадках. Факты ICTV составили список самых ожидаемых концертов в Киеве в 2020 году.