Певица-бандуристка KRUTЬ (Марина Круть) в полуфинале национального отбора на Евровидение исполнила песню 99, по итогам которого получила высший балл – 16.

Конкурсантка отмечает, что не читала комментарии пользователей в сети о своем выступлении.

– Не читала комментариев и не читаю. Стараюсь отрицательные и положительные отзывы воспринимать по-философски, ведь очень сильно беру к сердцу все. Знаю одно – родители плакали от счастья, когда я им звонила, а это самое главное для меня, – отметила Марина.

Кроме того, девушка поделилась, что ради нацотбора она полностью отказалась от вредных привычек: фаст-фуда и употребления алкоголя.

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Марина Круть рассказала, что унять волнение перед выходом на сцену ей помогают физические нагрузки.

– Я стараюсь делать различные физические упражнения накануне, а также медитации. Отказалась от всех вредных привычек ради конкурса, – заявила певица.

После выступления Марины в полуфинале некоторые писал, что номер стоит изменить, мол он слишком статичен.

– Изменения будут, но пока они держатся в секрете, – добавила Марина Круть.

Девушка рассказала, что группа TVORCHI, которая также набрал 16 баллов, однако во втором полуфинале, ее соратники.

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