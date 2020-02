Финалиста отбора Евровидения-2020 David Axelrod обвинили в плагиате – сравнение песен

Одного из финалистов национального отбора Евровидение-2020, певца David Axelrod, заподозрили в плагиате песни.

Наблюдательные фанаты Евровидения после второго полуфинала 15 февраля заметили явный плагиат в его песни Horizon.

По словам исполнителя, на написание этой композиции его вдохновила новость о беременности жены Елены Мозговой.

Его песня напомнила популярную композицию 1988 года I Do not Wanna Live Without Your Love группы Chicago.

Судьи высоко оценили выступление David Axelrod, как и саму мелодию. Андрей Данилко посоветовал артисту не забывать о контакте между артистом и зрителем во время исполнения.

Недавно Факты ICTV публиковали результаты голосования во втором полуфинале отбора на Евровидение 2020. David Axelrod стал одним из шести финалистов шоу.

Фото: David Axelrod (скриншот видео)