Люди ночуют на полу возле касс за билетами на Берлинале

С 20 февраля по 1 марта в мире киноиндустрии пройдет важное событие – Берлинский кинофестиваль, известный также как Берлинале.

Этот кинофестиваль ориентирован на прогрессивный геополитический кинематограф.

Чтобы успеть купить билеты, людям пришлось ночевать возле касс в одном из торговых центров Берлина.

Читайте: Оскар 2020: все победители кинопремии

На фото видно, как люди расположились прямо перед кассами. Поклонники кинематографа образовали очередь на несколько десятков метров, чтобы купить свои заветные билеты.

In times of online ticketing it seems a bit anachronistic, but for many it still seems to be part of the whole ritual: Cueing all night at @berlinale to get tickets for the #Berlinale2020 #filmfestival. Looking forward to this years selection (online tickets for me). #Berlinale pic.twitter.com/bZTdRD3DiT

— Jan P. Witte (@JanPWitte1) February 17, 2020