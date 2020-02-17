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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Люди ночуют на полу возле касс за билетами на Берлинале

С 20 февраля по 1 марта в мире киноиндустрии пройдет важное событие – Берлинский кинофестиваль, известный также как Берлинале.

Этот кинофестиваль ориентирован на прогрессивный геополитический кинематограф.

Чтобы успеть купить билеты, людям пришлось ночевать возле касс в одном из торговых центров Берлина.

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На фото видно, как люди расположились прямо перед кассами. Поклонники кинематографа образовали очередь на несколько десятков метров, чтобы купить свои заветные билеты.

Ранее Факты ICTV писали, что Оскар 2020 установил антирекорд по телевизионной аудитории.

Фото: JanPWitte1

Источник: JanPWitte1

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