PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Мне это не нравится – Netflix представил трейлер сериала

Netflix представил трейлер сериала Мне это не нравится, в главных ролях которого появились актеры фильма Оно София Лиллис и Уайатт Олефф.

Премьера состоится 26 февраля на Netflix.

В сериале снялись также такие звезды, как София Брайант, Кэтлин Роуз Перкинс, Эйдан Вожтаг-Хиссонг и Ричард Эллис.

Читайте: История Дэвида Копперфильда – трейлер фильма с Девом Пателем

В сериале рассказывается история о девушке Сидни со сверхспособностями, которые появляются только в определенные моменты: злости или сексуального возбуждения.

Также в сериале раскроется проблема общения подростков.

К слову, в украинских кинотеатрах начнут показывать Соник.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка