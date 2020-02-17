На 16-м году умерла знаменитая актриса Диснея, звезда фильма Королева Катве Никита Перл Валигва.

В фильме рассказывается правдивая история Фионы Мутези, которая прошла путь от жизни в трущебах Уганды и стала звездой международных шахмат.

Никита сыграла роль подруги главной героини фильма.

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У Никиты Перл Валигвы в 2016 году диагностировали опухоль головного мозга. Ее прооперировали, однако, в 2019 году болезнь вернулась.

– С большой грустью я пишу о смерти Никиты Валигвы, милой, теплой, талантливой девушки, с которой я работала над фильмом Королева Катве, – написала актриса Лупита Нионго на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lupita Nyong’o (@lupitanyongo) 16 Фев 2020 в 3:44 PST

Ранее Факты ICTV писали, что умерла звезда сериала Секс в большом городе Линн Коэн.

Фото: Оfficialmsking