На 16-м году умерла знаменитая актриса Диснея, звезда фильма Королева Катве Никита Перл Валигва.
В фильме рассказывается правдивая история Фионы Мутези, которая прошла путь от жизни в трущебах Уганды и стала звездой международных шахмат.
Никита сыграла роль подруги главной героини фильма.
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У Никиты Перл Валигвы в 2016 году диагностировали опухоль головного мозга. Ее прооперировали, однако, в 2019 году болезнь вернулась.
– С большой грустью я пишу о смерти Никиты Валигвы, милой, теплой, талантливой девушки, с которой я работала над фильмом Королева Катве, – написала актриса Лупита Нионго на своей странице в Instagram.
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