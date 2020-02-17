Продюсер David Axelrod ответила на обвинения в плагиате

Песня Horizon певца David Axelrod, который прошел в финал Национального отбора на Евровидении, была проверена на плагиат во время загрузки на iTunes-платформах.

Об этом рассказала супруга и продюсер David Axelrod Алена Мозговая.

– Песня Дэвида находится на iTunes-платформах. Прежде чем туда загружается композиция, она проверяется и на плагиат. Понимаю, что конкуренция хороша, но давайте использовать цивилизованные методы, – сказала она.

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По ее словам, обвинения в плагиате стали для нее неожиданностью, но после консультаций с юристами была выработана стратегия.

– Кстати, меня уговаривали некоторые СМИ словить хайп и привлечь к себе внимание. Но наша семья не про это — у нас нормальные моральные принципы. Мы про музыку и творчество. Я не хочу, чтобы наша дочь когда-то прочитала, что мы вылили на кого-то ушат г**на, – добавила она.

Напомним, наблюдательные фанаты Евровидения после второго полуфинала 15 февраля заметили явный плагиат в его песни Horizon. По словам David Axelrod, на написание этой композиции его вдохновила новость о беременности жены Елены Мозговой.

Источник: Факты