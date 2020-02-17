С 20 февраля по 1 марта в Берлине будет проходить кинофестиваль – Берлинале 2020.
Кинофестиваль в этом году отмечает 70-летие. В юбилейном конкурсе участие примут 18 лент из 18 стран.
В рамках специальных показов Берлинале 2020 18 февраля состоится премьера фильма Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева Номера.
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Программа Берлинале 2020
Berlinale Talents
Темой программы стали Коллективы. В нее вошло около 100 мероприятий. Почетными гостями будут актрисы Хелен Миррен, Кейт Бланшетт и другие.
Европейский кинорынок (European Film Market (EFM))
В программе будут обращать внимание на искусственный разум и устойчивое развитие. Также поклонники смогут посмотреть в будущее индустрии кино.
Фильмы основной программы конкурса Берлинале 2020
- Берлин, Александерплац (Berlin Alexanderplatz), Германия, Нидерланды
- ДАУ. Наташа (DAU. Natasha), Германия, Украина, Великобритания, Россия
- Женщина, которая бежала (The Woman Who Ran), Корея
- Удалить историю (Delete History), Франция, Бельгия
- Незваный гость (The Intruder), Аргентина, Мексика
- Плохие сказки (Bad Tales), Италия, Швейцария
- Первая корова (First Cow), США
- Облученный (Irradiated), Франция, Камбоджа
- Соль слез (The Salt of Tears), Франция, Швейцария
- Никогда редко иногда всегда (Never Rarely Sometimes Always), США
- Дни (Days), Тайвань
- Неизбранные дороги (The Roads Not Taken), Великобритания
- Моя маленькая сестра (My Little Sister), Швейцария
- Здесь нет зла (There Is No Evil,) Германия, Чехия, Иран
- Сибирь (Siberia), Италия, Германия, Мексика
- Все мертвые (All the Dead Ones), Бразилия, Франция
- Ундина (Undine), Германия, Франция
- Прячутся (Hidden Away), Италия
К слову, Факты ICTV писали, чтобы успеть купить билеты на Берлинале 2020, людям пришлось ночевать у касс.