С 20 февраля по 1 марта в Берлине будет проходить кинофестиваль – Берлинале 2020.

Кинофестиваль в этом году отмечает 70-летие. В юбилейном конкурсе участие примут 18 лент из 18 стран.

В рамках специальных показов Берлинале 2020 18 февраля состоится премьера фильма Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева Номера.

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Программа Берлинале 2020

Berlinale Talents

Темой программы стали Коллективы. В нее вошло около 100 мероприятий. Почетными гостями будут актрисы Хелен Миррен, Кейт Бланшетт и другие.

Европейский кинорынок (European Film Market (EFM))

В программе будут обращать внимание на искусственный разум и устойчивое развитие. Также поклонники смогут посмотреть в будущее индустрии кино.

Фильмы основной программы конкурса Берлинале 2020

Берлин, Александерплац (Berlin Alexanderplatz), Германия, Нидерланды

ДАУ. Наташа (DAU. Natasha), Германия, Украина, Великобритания, Россия

Женщина, которая бежала (The Woman Who Ran), Корея

Удалить историю (Delete History), Франция, Бельгия

Незваный гость (The Intruder), Аргентина, Мексика

Плохие сказки (Bad Tales), Италия, Швейцария

Первая корова (First Cow), США

Облученный (Irradiated), Франция, Камбоджа

Соль слез (The Salt of Tears), Франция, Швейцария

Никогда редко иногда всегда (Never Rarely Sometimes Always), США

Дни (Days), Тайвань

Неизбранные дороги (The Roads Not Taken), Великобритания

Моя маленькая сестра (My Little Sister), Швейцария

Здесь нет зла (There Is No Evil,) Германия, Чехия, Иран

Сибирь (Siberia), Италия, Германия, Мексика

Все мертвые (All the Dead Ones), Бразилия, Франция

Ундина (Undine), Германия, Франция

Прячутся (Hidden Away), Италия

К слову, Факты ICTV писали, чтобы успеть купить билеты на Берлинале 2020, людям пришлось ночевать у касс.