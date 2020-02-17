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Программа Берлинале 2020

С 20 февраля по 1 марта в Берлине будет проходить кинофестиваль – Берлинале 2020.

Кинофестиваль в этом году отмечает 70-летие. В юбилейном конкурсе участие примут 18 лент из 18 стран.

В рамках специальных показов Берлинале 2020 18 февраля состоится премьера фильма Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева Номера.

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Программа Берлинале 2020

Berlinale Talents

Темой программы стали Коллективы. В нее вошло около 100 мероприятий. Почетными гостями будут актрисы Хелен Миррен, Кейт Бланшетт и другие.

Европейский кинорынок (European Film Market (EFM))

В программе будут обращать внимание на искусственный разум и устойчивое развитие. Также поклонники смогут посмотреть в будущее индустрии кино.

Фильмы основной программы конкурса Берлинале 2020

  • Берлин, Александерплац (Berlin Alexanderplatz), Германия, Нидерланды
  • ДАУ. Наташа (DAU. Natasha), Германия, Украина, Великобритания, Россия
  • Женщина, которая бежала (The Woman Who Ran), Корея
  • Удалить историю (Delete History), Франция, Бельгия
  • Незваный гость (The Intruder), Аргентина, Мексика
  • Плохие сказки (Bad Tales), Италия, Швейцария
  • Первая корова (First Cow), США
  • Облученный (Irradiated), Франция, Камбоджа
  • Соль слез (The Salt of Tears), Франция, Швейцария
  • Никогда редко иногда всегда (Never Rarely Sometimes Always), США
  • Дни (Days), Тайвань
  • Неизбранные дороги (The Roads Not Taken), Великобритания
  • Моя маленькая сестра (My Little Sister), Швейцария
  • Здесь нет зла (There Is No Evil,) Германия, Чехия, Иран
  • Сибирь (Siberia), Италия, Германия, Мексика
  • Все мертвые (All the Dead Ones), Бразилия, Франция
  • Ундина (Undine), Германия, Франция
  • Прячутся (Hidden Away), Италия

К слову, Факты ICTV писали, чтобы успеть купить билеты на Берлинале 2020, людям пришлось ночевать у касс.

Фото: Dreamstime

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