2020 год только стартовал, а многие артисты уже успели представить свои релизы. В частности, состоялась презентация пластинки Джастина Бибера Changes, однако альбом получил разные отзывы, несмотря на признание певца в болезни Лайма.

Самой громкой премьерой за последние два месяца песня триумфатора Grammy 2020 Билли Айлиш No Time To Die, написанная как саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде. К слову, в украинском iTunes этот трек на четвертом месте.

Также шуму успел наделать репер Эминем своим новым альбомом Music To Be Murdered By. Однако не обошлось без скандала. Дело в том, что рэпер в в треке Unaccommodating поет: Я выжидаю, кричу: Бомбы пошли. Будто я на концерте Арианы Гранде и жду. А это является отсылкой к теракту в Манчестере на концерте Арианы Гранде.

Одним из главных музыкальных событий в Украине является национальный отбор на Евровидение 2020. Однако песни, представленные там, пока не пользуются большой популярностью в плейлистах слушателей. В топ-10 YouTube Music удалось прорваться лишь Jerry Heil с треком #VEGAN.

Интересно, что в топ-10 Shazam нет ни одной украинской композиции, в iTunes присутствуют только ARTIK & ASTI, а в трендах YouTube Music есть группа ARTIK & ASTI, NK и Jerry Heil.

К слову, Настя Каменских|NK на 14 февраля представила новый испаноязычный хит Lollipop в коллаборации с Juan Magan. Всего за несколько дней клип собрал почти 1,5 млн просмотров.

