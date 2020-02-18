Alyona Alyona в купальнике показала “эротические фото” в бассейне

Украинская певица Alyona Alyona показала фотографии с отдыха у бассейна на острове Бали.

– Ожидания VS реальность, – написала она.

На фото рэперша повторяет самые популярные позы девушек из соцсетей – откидывает мокрые волосы, лежит задумчиво возле бассейна и позирует с бокалом на надувном матраце.

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– Тот момент когда фотки Алены в 100 500 раз круче, чем фото разных Instagram-блогеров. Дико плюсую! – пишут поклонники певицы.

Серию снимков оценили в 18 тыс. лайков за пять часов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 18 Фев 2020 в 4:43 PST

Напомним, Alyona Alyona попала в список 50 новых артистов 2020 года британской газеты The Guardian.