PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Alyona Alyona в купальнике показала “эротические фото” в бассейне

Украинская певица Alyona Alyona показала фотографии с отдыха у бассейна на острове Бали.

– Ожидания VS реальность, – написала она.

На фото рэперша повторяет самые популярные позы девушек из соцсетей – откидывает мокрые волосы, лежит задумчиво возле бассейна и позирует с бокалом на надувном матраце.

Читайте: Забирай: Alyona Alyona и Jamala выпустили совместный клип

– Тот момент когда фотки Алены в 100 500 раз круче, чем фото разных Instagram-блогеров. Дико плюсую! – пишут поклонники певицы.

Серию снимков оценили в 18 тыс. лайков за пять часов.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Напомним, Alyona Alyona попала в список 50 новых артистов 2020 года британской газеты The Guardian.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка