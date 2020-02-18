Хочу, чтобы Украину увидели с другой стороны: David Axelrod о нацотборе на Евровидение 2020

Певец David Axelrod рассказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV, почему решил участвовать в нацотборе на Евровидение 2020 и как с этим связана его конкурсная песня Horizon.

– Когда я узнал, что будет Соля, мы сразу выбрали это имя. Это был период, когда я писал много песен, но эта была какая-то особенная. После записи в студии Елена сказала подписать ее Евро, и все – мы забыли о ней. Она лежала пять лет. В сентябре начали собирать песни, чтобы закончить альбом, и наткнулись на нее, начали работать. Однако первые 14 версий были неудачные, – признался певец.

По его словам, пришлось сделать паузу, но вскоре начали появляться люди, благодаря которым на 32-й версии пазл сложился.

David Axelrod рассказал, что для него значит участие в Евровидении:

– Я пою для того, чтобы меня услышали люди, и напомнить им, зачем надо жить. Ради счастья. Потому что нужно быть счастливым именно сегодня, в данный момент. Любовь – это как воздух, а счастье – это уметь дышать.

Он также сказал, изменится ли его жизнь в случае победы в нацотборе Евровидения 2020.

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– Если выиграю нацотбор, ничего не изменится. Я как делал такую ​​музыку, так и буду делать. Изменится лишь то, что у меня будет бешеный график. Я готов побеждать и хочу победить. Хочу, чтобы Украину увидели с другой стороны – что у нас есть не только сильные девушки, но и сильные мужчины, – отметил David.

Напомним, ранее жена и продюсер David Axelrod Елена Мозговая отвергла обвинения в плагиате песни Horizon для нацотбора на Евровидение 2020.