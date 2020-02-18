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Кто победит в отборе на Евровидение: Джамала и Кондратюк оценили шансы финалистов

В Украине 22 февраля состоится финал национального отбора на Евровидение 2020 и мы узнаем имя того, кто будет представлять страну на международном песенном конкурсе в Роттердаме.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV своими ожиданиями от финала поделились украинский продюсер Игорь Кондратюк, певец и первый участник конкурса от Украины Александр Пономарев, а также известная певица и победительница Евровидения 2016 Джамала.

Отбор на Евровидение 2020: прогноз экспертов на победителя

– На таком конкурсе как Евровидение лучше оценивать не уровень вокального мастерства, а комплекс песни и исполнения. Артист должен чувствовать себя в песне совершенно свободно. Иногда бывает, что с точки зрения вокала исполнено неидеально, но певец настолько уверенно выглядит на сцене, что ты не обращаешь внимание на какие-то недочеты, – отметила Джамала.

Певица добавила, что на нацотборе песня гораздо важнее номера. В случае победы номер обязательно поменяется, а вот песня – нет. Также важно о чем композиция, насколько актуальна тема в ней раскрывается.

Сначала стоит рассказать о тех, кто вряд ли, по мнению экспертов, имеет шансы попасть в тройку лидеров национального отбора.

Отбор на Евровидение 2020: прогноз экспертов на победителя

– Песни, вроде той, которая в Go-A, мы слышим почти каждый год от балканских стран. В финал они очень редко попадают, – отметил продюсер Игорь Кондратюк.

Речь идет о композициях, которые несут в себе фольк и этнику в сочетании с современным саундом.

Певицу Jerry Heil, несмотря на неплохие позиции в YouTube Music, эксперты на пьедестале победительницы не видят.

– Jerry Heil неуверенно выступала в первом полуфинале. Также у нее песня, на мой взгляд, не очень сильная, – отметил Кондратюк.

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Джамала добавила, что номер участницы не выглядел гармонично на сцене отбора на Евровидение 2020.

– Если говорить о гармоничности номера, я считаю, что у Jerry Heil постановка мешала воспринимать песню, – отметила певица.

Финалист отбора David Axelrod сразу после второго полуфинала, в котором занял третье место, попал в скандал. Поклонники Евровидения 2020 в его конкурсной песни Horizon увидели плагиат на песню I Do not Wanna Live Without Your Love группы Chicago.

Экспертизы пока никто не проводил, поэтому остается каждому для себя понять похожи припевы в композициях или нет.

В свою очередь певица Джамала видит его в тройке лидеров в финале отбора, отмечая, что все зависит от исполнения в прямом эфире.

– Мой топ-3 сейчас – TVORCHI, David Axelrod, KHAYAT. Мне кажется, что основная борьба будет между ними. Шанс поехать в Роттердам получит тот, кто лучше всех споет в финале. Мы уже видели все номера, слышали песни. Теперь все зависит от качества исполнения, – отметила победительница Евровидение 2016.

Среди лидеров финала Игорь Кондратюк также видит TVORCHI и KHAYAT.

– На Евровидение 2020 поедут или TVORCHI, или KHAYAT, это тот расклад, который я вижу по голосованию и музыке. Я считаю, что победителю нацотбора будет сложно на Евровидении, я не вижу действительно хитовой песни. Украина всегда была в финале, но боюсь, что может не сложиться в этом году, – отметил продюсер.

По словам Кондратюка, у KHAYAT симпатичная песня, но не очень интересная.

Группу TVORCHI Игорь Кондратюк называет наиболее вероятным победителем национального отбора, однако отмечает, что европейская публика может их не понять.

– Например, шведы, которые являются законодателями электронной музыки в Европе, все равно на конкурс отправляют более традиционных певцов. И мне кажется, что это похоже на ловушку, в которую могут попасть TVORCHI. Я о том, что европейский зритель их не очень будет воспринимать, – рассказал Кондратюк.

К слову, песни шведов давно стали примером того, как выглядит типичная поп-песня для Евровидения. Такая стратегия  выбора конкурсантов принесла стране две победы только за последние 10 лет.

Певец Александр Пономарев своей фавориткой называет KRUTЬ (Марину Круть).

– В этом номере все сошлось. Хорошая песня, бандура, как украинская самоидентификация. Вокал тоже неплохой, хотя поверьте, всем, кто пришел на отбор на Евровидение 2020, еще есть над чем работать, – отметил певец.

Также он добавил, что у девушки есть шансы и на международном конкурсе в Роттердаме.

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– Мне кажется, что ей не удастся победить в нацотборе, учитывая второй полуфинал. Ее песни не хватает этно-хука. Должен быть какой-то интересный этномотив, тот, который залезает в уши и сидит там долго, – отметил продюсер.

– TVORCHI победят, KHAYAT возможно следующий, Круть наверняка займет третье место. Axelrod – четвертый, он точно не победит, учитывая голосование во втором полуфинале, – отметил Игорь Кондратюк.

Также он добавил, что каждый, кто победит в нацотборе, будет иметь неоднозначные шансы на выход в финал на Евровидении.

– Знаете, за что я люблю Евровидение? За то, что этот конкурс непредсказуемый. Кто как споет в финале, такой результат и получит. Зритель всегда почувствует настоящую душу, искреннюю историю и сильное пение, – подчеркнула Джамала.

Кто должен представлять Украину на Евровидении?

Результаты

Ранее Факты ICTV публиковали шутки ведущего Сергея Притулы во втором полуфинале национального отбора на Евровидение 2020.

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