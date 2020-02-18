McDonalds и модельный бизнес: финалистка нацотбора Евровидения Go_A о прошлой работе

Вокалистка группы Go_A, которая прошла в финал национального отбора на Евровидение, Екатерина Павленко рассказала, что работала моделью и в McDonalds для того, чтобы иметь возможность заниматься музыкой.

Другой участник группы Тарас Шевченко работал в офисе.

Также он рассказал, что сейчас работает в студии звукозаписи, а Катя руководит хором ветеранов, студия звукозаписи.

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– Для того, чтобы заниматься музыкой нужно брать где-то деньги, потому что заниматься музыкой это недешево. Я вообще моделью работала и в McDonalds и где я только не была. Просто эти все деньги мы пытались собрать. И тогда когда наши друзья шли куда-то там тусить или покупали себе какую-то одежду или какие-то там штуки, то мы это все вкладывали в музыку и для нас это было самое важное, – рассказала Павленко.

Напомним, Go_A прошла в финал национального отбора на Евровидение 2020 и будет бороться за победу под третьим номером. Ранее Факты ICTV писали все, что известно о группе.