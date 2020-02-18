Новый выпуск Дудя - смотреть видео онлайн

Специальный корреспондент издания Коммерсантъ Андрей Колесников стал новым гостем в программе Юрия Дудя.

На вопрос российского блогера, есть ли у Путина жена, Колесников ответил, что абсолютно не владеет этой информацией.

– Это то, чего лучше не знать, – отметил журналист КоммерсантЪ.

Он обосновал это тем, что президент РФ имеет право на личную жизнь и может ее не обнародовать для широкой общественности.

– Если кто-то из лидеров других стран хочет, чтобы его жизнь была публичной, то у Путина личная жизнь закрыта от всех, – отметил Колесников.

Также Дудь уточнил у журналиста, почему на фотографиях с Путиным находятся одни и те же люди, хотя официально он не говорит о своей семье, на что Колесников сказал, что это, пожалуй, просто “проверенные люди”.

Также они обсудили хоккейные матчи Владимира Путина, цензуру и пропаганду, выборы и 90-е. Колесников назвал несколько вещей, за которые он может критиковать власть: во-первых, за то, что за 20 лет в России так и не появился средний класс, во-вторых, за отсутствие независимой судебной системы.

При этом он заявил, что с конкурентными выборами в стране “дела обстоят получше”.

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Напомним, Юрий Дудь возглавил рейтинг самых дорогих блоггеров в России.

Стоимость рекламы на канале Дудя объясняется интенсивным ростом канала в 2017 году, а также стабильностью просмотров выпусков шоу — в 2018 году они набрали более 3 млн просмотров.