Российская модель Оксана Самойлова родила Джигану мальчика. Ребенка назвали Давид.

Мальчик появился на свет 18 февраля в Майами (США). Этим событием поделился рэпер Джиган в своем Instagram.

На фото певец в больничном халате, маске и шапочке держит на руках сына.

Читайте: Курникова родила Иглесиасу третьего ребенка

– David Denis Ustimenko!!! 18.02.2020, – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun) 18 Фев 2020 в 7:48 PST



Ранее Самойлова рассказывала, что собирается рожать с помощью кесарева сечения.

Пара уже воспитывает троих дочерей – Ариэллу, Лею и Майю.

Напомним, 3 февраля голливудская актриса Милла Йовович родила дочь. Девочку назвали Озиан. Актриса и ее муж Пол Андерсон уже воспитывают двух дочерей.