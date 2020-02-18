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У Джигана родился четвертый ребенок – имя и первое фото

Российская модель Оксана Самойлова родила Джигану мальчика. Ребенка назвали Давид.

Мальчик появился на свет 18 февраля в Майами (США). Этим событием поделился рэпер Джиган в своем Instagram.

На фото певец в больничном халате, маске и шапочке держит на руках сына.

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– David Denis Ustimenko!!! 18.02.2020, – написал он.

 

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Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun)


Ранее Самойлова рассказывала, что собирается рожать с помощью кесарева сечения.

Пара уже воспитывает троих дочерей – Ариэллу, Лею и Майю.

Напомним, 3 февраля голливудская актриса Милла Йовович родила дочь. Девочку назвали Озиан. Актриса и ее муж Пол Андерсон уже воспитывают двух дочерей.

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