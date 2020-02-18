Российская модель Оксана Самойлова родила Джигану мальчика. Ребенка назвали Давид.
Мальчик появился на свет 18 февраля в Майами (США). Этим событием поделился рэпер Джиган в своем Instagram.
На фото певец в больничном халате, маске и шапочке держит на руках сына.
Читайте: Курникова родила Иглесиасу третьего ребенка
– David Denis Ustimenko!!! 18.02.2020, – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее Самойлова рассказывала, что собирается рожать с помощью кесарева сечения.
Пара уже воспитывает троих дочерей – Ариэллу, Лею и Майю.
Напомним, 3 февраля голливудская актриса Милла Йовович родила дочь. Девочку назвали Озиан. Актриса и ее муж Пол Андерсон уже воспитывают двух дочерей.