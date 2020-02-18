Від пацанки до панянки: что известно об участницах четвертого сезона

17 февраля на Новом канале стартовал четвертый сезон шоу Від пацанки до панянки.

В первые за всю историю проекта в первом выпуске шоу покинули сразу пять участниц.

Ученицами Школы леди стали 10 девушек.

Факты ICTV предлагают ближе познакомиться с участницами и узнать о причинах их участия в проекте.

Владислава Роговенко, 24 года, Днепр

В 19 лет Влада стала финалисткой проекта Супермодель по-украински. Однако, вместо модельной карьеры девушка выбрала наркотики и сомнительные знакомства. Влада любит обращать на себя внимание окружающих, но не умеет делать это правильно. Ее часто обвиняют в необразованности. Из-за этого экс-модель не может принять себя. Влада пришла на проект, чтобы научиться находить общий язык с людьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владислава Роговенко (@vladyslava_rogovenko) 17 Дек 2019 в 3:11 PST

Сабина Шейко, 20 лет, Лозовая

Ее с 13 лет отчим заставлял участвовать в боях без правил. Она наблюдала за тем, как с ринга выносят трупы и замыкалась в себе. Сабина не умеет доверять и манипулирует людьми. Несколько раз она пыталась покончить с собой. На проект девушка пришла, чтобы научиться доверять.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Взорви Свою Юность (@hudoverdieva_sabina) 22 Янв 2020 в 4:47 PST

Анастасия Филипинская, 24 года, Харьков

Анастасия работает шеф-поваром в ресторане во Франции. Профессия научила девушку быть строгой и все контролировать. Анастасия считает себя лучше других. Она не умеет принимать критику. На проект девушка пришла, чтобы стать женственной и научиться контролировать эмоции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Драсьте Настя (@fil1pskaya46) 19 Июл 2019 в 12:32 PDT

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Алина Шевченко, 21 год, Вышгород

Девушка уверена, что она – популярная звезда и каждый раз придумывает себе новый сценарий жизни. Алина убегает от реального мира и живет в удобном для себя. Она общается с бездомными и пьяницами. Девушка мечтает об идеальной семье и любви, которой никогда не испытывала. На проекте девушка хочет полностью изменить свою манеру поведения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алина Королевская (@malvina190219) 18 Фев 2020 в 3:19 PST

Виктория Кошутина, 19 лет, Одесса

Для девушки нет ничего сложного в том, чтобы прогуляться голышом или что-то украсть. Виктория работает веб-моделью. Она любит выводить из себя людей и проявлять агрессию. Отец-тиран в детстве доводил ее до нервных срывов. Виктория искала утешения в наркотиках, попробовав их впервые в 12 лет. На проект девушка пришла, чтобы изменить образ жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Кошутина (@vivere_vi) 21 Янв 2020 в 7:30 PST

Катерина Устинова, 18 лет, Киев

Девушка долгое время живет одним днем и не думает о будущем. Ей ничего не интересно и повода развиваться она тоже не видит. Она злоупотребляет алкоголем и живет за счет так называемых спонсоров. Когда она узнала, что приемная дочь – ее отношения с родителями испортились. На проект девушка пришла, чтобы доказать родителям, что достойна любви.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kаnareyka️ (@katya_ustynova_) 17 Фев 2020 в 12:51 PST

Евгения Мазур, 19 лет, Винница

Не смотря на свой возраст, девушка стала настоящим криминальным авторитетом. На жизнь себе зарабатывает на кражах и с помощью игровых автоматов. Она ищет утешения в наркотиках. На проект девушка пришла, чтобы избавиться от наркотической зависимости и полностью изменить жизнь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женя Мазур (@mongolo4ka_) 10 Фев 2020 в 1:34 PST

Виктория Алехина, 18 лет, Краматорск

Девушка играет за сборную Украины по мини-футболу. Ее карьеру погубил алкоголь. Сейчас ей важны только различные тусовки. Виктория уверена, что в этой жизни никому нельзя доверять. От нее отказалась родная мать и с семи лет девушка жила с приемными родителями. На проект Виктория пришла, чтобы измениться и вернуться в спорт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @victoria_alehina07 5 Фев 2020 в 9:39 PST

Юлия Чигринец, 19 лет, Полтава

Без ее участия не обходится ни одна потасовка в городе. После рождения родная мать от нее отказалась. Ее забрали приемные родители, однако, когда Юлии было шесть лет, родная мать забрала ее к себе в многодетную семью. Там над ней братья издевались и сажали на цепь. Юлия пришла на проект, чтобы избавиться от агрессии и научиться правильно общаться с людьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юля Чигринец (@b.a.n.d.i.t.k.a2) 18 Фев 2020 в 8:56 PST

Мария Переселкина, 22 года, Львов

Маша любит быть в центре мужского внимания. Она стриптизерша, которая любит свою работу. С пути ее сбил развод родителей, который девушка трудно переживала. После этого она осталась одна и полностью перестала интересоваться жизнью. На проект девушка пришла, чтобы изменить свое отношение к людям и самой себе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маша Пересёлкина (@mary_knobble) 9 Фев 2020 в 9:36 PST

Источник: Новый канал

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