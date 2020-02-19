Без белья: 18-летняя Кайя Гербер показала новое тату

18-летняя модель, дочь Синди Кроуфорд и Ранде Гербер, Кайя Гербер поделилась с поклонниками откровенным снимком, на котором предстала топлес.
На фото Кайя позирует без белья, а на теле видны необычные татуировки.
На снимке модель показала свое новое тату – изображение ангела на ребрах.
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На фото также видны и другие татуировки модели: имя брата Пресли, число 23, цветок и сердце из сплетенных рук.
Ранее Факты ICTV писали, что Эмили Ратаковски снялась в рекламе нижнего белья для своего бренда Inamorata.
Фото: Kaiagerber
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