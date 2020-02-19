На церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне Билли Айлиш впервые исполнила композицию No Time To Die, которая стала заглавной композицией для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда.

– Записать песню для фильма из такой легендарной серии — это большая честь для меня. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке, – сказала она.

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Напомним, 10 февраля в Лос-Анджелесе отгремела премия Оскар 2020. В этом году на церемонии выступила Билли Айлиш. Она исполнила хит группы The Beatles Yesterday и почтила память кинематографистов, которые уже умерли.