PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Холланд рассказал о фильме по видеоигре Uncharted

Актер Том Холланд рассказал, что для создания фильма по серии видеоигр Uncharted черпали вдохновение из четвертой части франшизы.

По словам Холланда, Uncharted 4: A Thief’s End является одной из его самых любимых видеоигр, и он был готов на все, чтобы сыграть главного героя Натана Дрейка.

– Съемки фильма должны начаться примерно через четыре недели. Я считаю, что Марк Уолберг – отличная кандидатура на роль Салли. Отдел каскадеров в Берлине провел удивительную работу по подготовке трюков. Это будет что-то невероятное, – рассказал Холланд.

Читайте: Украинский студент за $1 купил право на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Актер также сказал, что образ молодого Натана Дрейка, роль которого он исполнит в фильме, пытались создать используя видеоигры Uncharted.

Однако он считает, что зрители увидят свежую версию персонажа. Холланд добавил, что масштабы фильма будут действительно впечатляющими.

К слову, в сети опубликовали ролик, на котором можно увидеть актера Роберта Паттинсона в образе Бэтмена.

Источник: IGN

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка