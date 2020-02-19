Актер Том Холланд рассказал, что для создания фильма по серии видеоигр Uncharted черпали вдохновение из четвертой части франшизы.

По словам Холланда, Uncharted 4: A Thief’s End является одной из его самых любимых видеоигр, и он был готов на все, чтобы сыграть главного героя Натана Дрейка.

– Съемки фильма должны начаться примерно через четыре недели. Я считаю, что Марк Уолберг – отличная кандидатура на роль Салли. Отдел каскадеров в Берлине провел удивительную работу по подготовке трюков. Это будет что-то невероятное, – рассказал Холланд.

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Актер также сказал, что образ молодого Натана Дрейка, роль которого он исполнит в фильме, пытались создать используя видеоигры Uncharted.

Однако он считает, что зрители увидят свежую версию персонажа. Холланд добавил, что масштабы фильма будут действительно впечатляющими.

К слову, в сети опубликовали ролик, на котором можно увидеть актера Роберта Паттинсона в образе Бэтмена.

Источник: IGN