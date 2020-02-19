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Косатка: группа The Hardkiss презентовала новый клип

Популярная рок-группа The Hardkiss презентовала клип на лирическую песню Косатка.

Режиссером видео выступил фронтмен и гитарист группы Валерий Бебко.

В ролике присутствует невероятно реалистичная графика, в центре которой касатка.

Читайте: KAZKA и Kadebostany анонсировали выход совместного клипа

Солистка группы Юлия Санина в клипе одета в белое платье с этномотивами.

Ранее Факты ICTV писали, что во время второго полуфинала отбора на Евровидение 2020 выступила популярная украинская группа The Hardkiss.

Фото: the_hardkiss

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