Monatik с женой вышли на красную дорожку Brit Awards 2020

18 февраля в Лондоне на стадионе О2 состоялось награждение музыкальной премии Brit Awards 2020.

На церемонию награждения также приехал и украинский артист Monatik.

Певец появился на церемонии в пиджаке Stella McCartney. Образ артиста дополнили шляпа от бренда Alexander Wang и обувь Balenciaga.

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Его жена Ирина выбрала очаровательный образ от украинского дизайнера Ивана Фролова.

– Прекрасный вечер! Отличное шоу. Признаюсь, честно, наши украинские премии, хоть и такие молодые, по сравнению с 40-ой Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются!

Наиболее впечатляет отношение гостей, зрителей – они все мечтают здесь побывать, целый день об этом событии говорят!, – написал Monatik.