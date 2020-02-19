Неужели я невеста! Избранница Павлика показала фото в свадебном платье

Невеста певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова показала подписчикам, как готовится к свадьбе.
В своем Instagram она опубликовала фото нежного белого свадебного платья с глубоким вырезом и кружевом.
Екатерина Репьяхова своей подписью к фото призналась, что ей самой не верится, что она уже невеста.
Подписчикам, судя по комментариям, платье невесты понравилось.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Читайте: Будет скромно и по-европейски: невеста Павлика рассказала о предстоящей свадьбе
К слову, свадьба Виктора Павлика и Екатерины Репьяховой запланирована на 10 июня.
Напомним, еще летом прошлого года стало известно, что певец после развода сделал предложение своей 25-летней избраннице.
Фото: repyahovakate