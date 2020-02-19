Неужели я невеста! Избранница Павлика показала фото в свадебном платье

Невеста певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова показала подписчикам, как готовится к свадьбе.

В своем Instagram она опубликовала фото нежного белого свадебного платья с глубоким вырезом и кружевом.

Екатерина Репьяхова своей подписью к фото призналась, что ей самой не верится, что она уже невеста.

Подписчикам, судя по комментариям, платье невесты понравилось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Неужели, я невеста🙈🥰 Публикация от Киев| Репяхова Екатерина (@repyahovakate) 19 Фев 2020 в 9:49 PST

Читайте: Будет скромно и по-европейски: невеста Павлика рассказала о предстоящей свадьбе

К слову, свадьба Виктора Павлика и Екатерины Репьяховой запланирована на 10 июня.

Напомним, еще летом прошлого года стало известно, что певец после развода сделал предложение своей 25-летней избраннице.

Фото: repyahovakate