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Прогноз букмекеров на Евровидение 2020: Украина потеряла 11 позиций

В Украине только прошли два полуфинала национального отбора на Евровидение, а финал намечен на 22 февраля. Тогда и определится представитель страны на международном песенном конкурсе.

К слову, большая часть стран-участниц также еще не представила своего конкурсанта, однако это никоим образом не мешает букмекерам делать свои предварительные ставки на победителя Евровидение.

Согласно которым Украина замыкает двадцатку финалистов. Стоит отметить, что еще в январе наша страна входила в топ-10 и была на 9 месте.

Читайте: Кто победит в отборе на Евровидение: Джамала и Кондратюк оценили шансы финалистов

Список лидеров Евровидения, по мнению букмекеров, выглядит так: 1 место – Италия, 2 место – Литва, 3 место – Швеция, 4 место – Россия, 5 место – Норвегия.

Хотя Швеция и РФ все еще не презентовали своих представителей на конкурсе.

Евровидение 2020: прогноз букмекеров на победителя

Кто должен представлять Украину на Евровидении?

Результаты

Ранее Факты ICTV писали, Украина выступит во второй половине первого полуфинала Евровидение 2020, который пройдет 12 мая.

Источник: Eurovision World

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