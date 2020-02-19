Евровидение 2020: прогноз букмекеров на победителя

В Украине только прошли два полуфинала национального отбора на Евровидение, а финал намечен на 22 февраля. Тогда и определится представитель страны на международном песенном конкурсе.

К слову, большая часть стран-участниц также еще не представила своего конкурсанта, однако это никоим образом не мешает букмекерам делать свои предварительные ставки на победителя Евровидение.

Согласно которым Украина замыкает двадцатку финалистов. Стоит отметить, что еще в январе наша страна входила в топ-10 и была на 9 месте.

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Список лидеров Евровидения, по мнению букмекеров, выглядит так: 1 место – Италия, 2 место – Литва, 3 место – Швеция, 4 место – Россия, 5 место – Норвегия.

Хотя Швеция и РФ все еще не презентовали своих представителей на конкурсе.

Кто должен представлять Украину на Евровидении? KRUTЬ

Jerry Heil

Go-A

Tvorchi

KHAYAT

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Ранее Факты ICTV писали, Украина выступит во второй половине первого полуфинала Евровидение 2020, который пройдет 12 мая.

Источник: Eurovision World