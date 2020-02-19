Рецензия на фильм Ричард Джуэлл: наказать за героизм

В украинский прокат выходит новая лента легенды вестернов Клинта Иствуда. 89-летний старик не перестает удивлять зрителей новыми интересными историями, основанными на реальных событиях.

Сюжет

Фильм Ричард Джуэлл посвящен теракту 1996 года в Атланте, штат Джорджия. Там, во время концерта в рамках Олимпийских игр, простой охранник заметил подозрительный рюкзак на земле и спас если не сотни, то десятки жизней.

Этот случай превратил Ричарда Джуэлла в героя, которого приглашают на эфиры и предлагают написать книгу. Но очень быстро эта сказка превратилась в кошмар, когда против Ричарда выступили два мощных колосса: американское правительство и СМИ.

В основу фильма легли статьи и книга о том случае. А над сценарием работал Билли Рэй, когда-то адаптировавший для широких экранов Голодные игры.

Режиссерская работа

Фильм разрабатывался последние пять лет. За это время сменилось несколько режиссеров, но лента выглядела идеальным вариантом для Клинта Иствуда.

Это уже не первая подобная история режиссера, который на старости увлекся драмами. Два года назад он снял кино о группе молодых морпехов, которые во время путешествия по Европе обезвредили террористов в поезде.

Фильм Поезд на Париж оказался не слишком удачным, поскольку Иствуд решил не только воспроизвести все события, но и в качестве актеров пригласил тех же солдат. Такая смесь документального и игрового кино публику не впечатлила.

С Ричардом Джуэллом, который длится более двух часов, получилось гораздо лучше. Провисаний сюжета почти нет, а рассказ равномерно разбавлен ​​напряженными сценами. Хотя иногда и кажется, что флэшбеки вставлены без всякой цели, лента все равно приковывает внимание и героям сопереживаешь по-настоящему. К тому же Иствуд умело вмонтировал в фильм реальные кадры новостей того времени.

Актеры

Дважды свою ошибку Иствуд не повторил и на главные роли позвал опытных актеров. Ричарда Джуэлла сыграл Пол Уолтер Хаузер, которого вы могли видеть в фильме Я, Тоня.

Джуэлл из героя превратился в главного подозреваемого ФБР потому, что идеально подходил под типаж террориста-одиночки: холостой неудачник, живет с мамой и хочет признания.

Хаузер прекрасно справился с ролью персонажа, чьи чудаковатость и занудство лишили его друзей, однако в нужный момент спасли жизни людей.

Лучше перебдеть, чем недобдеть.

Но оказывается, что славы он вовсе и не желал, а просто мечтал стать настоящим правоохранителем. Поэтому смущается, когда попадает на первые полосы газет, тем более, когда заголовки с восхваляющих превращаются в обвинительные.

Мать главного героя сыграла Кэти Бэйтс. За эту трагическую роль женщины, не успевшей даже порадоваться за сына, как его сделали козлом отпущения, актриса получила номинацию на Оскар за лучшую роль второго плана.

Сэм Рокуэлл перевоплотился в единственного товарища Джуэлла, который был его коллегой, а затем стал адвокатом. Его герой не мог отказать знакомому чудаку, когда тот оказался меж двух огней.

Там, откуда я родом, если правительство кого-то обвиняет – это доказательство невиновности.

Персонаж Рокуэлла подхватывает и развивает идею, заложенную в историю главного героя. Из никому не нужного ленивого юриста он превращается в настоящего защитника обездоленных. Вырастая над самим собой, он показывает, что иногда нам необходим лишь правильный импульс, чтобы раскрыть свои лучшие качества.

Оливия Уайлд, сыгравшая журналистку, демонстрирует обратное. Известная своими расследованиями, она готова пойти на что угодно ради того, чтобы опередить конкурентов. Поэтому не гнушается грязных методов и первая выпускает материал о подозрениях ФБР относительно Джуэлла.

Впечатления

Фильм Ричард Джуэлл вышел еще одной увлекательной историей Иствуда-режиссера, которая ломает шаблоны. Как мы обычно представляем героя? Статный мужчина или женщина сознательно идет на риск, спасает всех и приобретает славу.

А вот Джуэлл вовсе не статный и действует не столько сознательно, сколько ответственно, просто выполняя протокол. И спасая десятки жизней, он приобретает не признание, а травлю.

Иствуд уже не впервые обращается к этой теме, вспомните хотя бы его ленту Салли, где пилота, спасшего пассажиров, обвиняют в халатности.

Фильм Ричард Джуэлл напоминает, что герои среди нас. В частности, среди тихих, недальновидных или беспомощных знакомых, которых мы никогда не заподозрили бы в героизме.

Сюжет: 8/10

Режиссерская работа: 7/10

Актеры: 8/10

Впечатление: 7/10

Общая оценка: 7,5/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: Kinomania Films Distribution, IMDB

Видео: Kinomania Films Distribution