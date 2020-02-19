В Лондоне на стадионе О2 состоялось награждение музыкальной премией Brit Awards 2020.

Лучшими исполнителями по версии Brit Awards в этом году стали рэпер Стормзи и певица Мейбл.

В номинации Лучшая британская группа победили инди-рокеры Foals. Лучшим молодым артистом признали Льюиса Капальди, а его трек Someone You Loved стала песней года.

Еще одна награда от Brit Awards ушла к рэперу Дэйву за лучший альбом под названием Psychodrama.

В номинации Лучший международный артист победил рэпер Tyler, The Creator. А лучшей международной артисткой стала Билли Айлиш.

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На церемонию также пригласили украинского певца Monatik. Среди почетных гостей были и Билли Айлиш, Джастин Бибер, Ариана Гранде, Сэм Смит, Эд Ширан, Coldplay и другие.

Напомним, На церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне Билли Айлиш впервые исполнила композицию No Time To Die, которая стала заглавной композицией для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда.

Фото: Brit Awards 2020