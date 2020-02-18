Это фейк! Данилко опроверг публикацию Азарова с его цитатой о “разврате в Украине”

Андрей Данилко опроверг публикацию беглого экс-премьера Николая Азарова, который разместил в соцсети картинку с якобы цитатой певца.

На картинке было написано о “разврате в Украине”.

– Пропаганда разврата и извращений выходит за рамки здравого смысла. Свобода слова у нас звучит как издевка, – говорится в публикации Азарова.

Данилко на своей странице в Instagram заявил, что это фейк.

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Несмотря на опровержение со страницы Азарова публикация так и не была удалена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 18 Фев 2020 в 3:45 PST

К слову, эта “цитата” взята из фейкового интервью Данилко, которое распространили СМИ в России в 2015 году.