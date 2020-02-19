TVORCHI - что известно об участниках нацотбора на Евровидение 2020

В финале национального отбора на Евровидение 2020 под шестым номером выступит группа TVORCHI.

TVORCHI – Bonfire

TVORCHI – украинская электронная группа из Тернополя, основанная в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни.

Ребята познакомились на улице случайно, когда Андрей подошел к Джеффри на улицы, чтобы проверить свой уровень английского языка и пообщаться. Однако впоследствии знакомство переросло в сотрудничество, где украинец стал музыкальным продюсером, а нигериец – автором текстов и вокалистом.

30 мая 2017 года свет увидел первый сингл группы под названием Slow, а 4 сентября вышел – You.

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2 февраля 2018 года группа выпустила свой дебютный альбом, который получил название The Parts. 20 сентября 2018 группа выпустила видеоклип на песню Молодость.

14 февраля 2019 года вышел второй альбом Disco Lights. 21 февраля группа выпустила видеоклип на песню Believe. По словам ребят, бюджет съемок составил $100. В течение нескольких дней видео набрало 400 тыс. просмотров, а песня занимала девятое место в чартах Google Play в Украине.

Летом того же года группа выступала на музыкальных фестивалях Файне місто (Тернополь), Atlas Weekend (Киев) и Ukrainian Song Project (Львов).

9 сентября группа выпустила сингл «#не танцюю», а 16 сентября – музыкальное видео к нему.

Песня для национального отбора на Евровидение Bonfire – это обращение к старшему поколению от молодежи.

– Мы видим, как меняется мир, как меняется наш стиль жизни. И эти изменения на всегда в лучшую сторону. Но все закрывают на проблемы глаза, и максимум, на который мы можем ожидать – это громкие слова. Молодежь все видит и делает выводы. Еще есть время признать ошибки прошлого и все изменить, – говорят в ребята из группы TVORCHI.

Ранее Факты ICTV публиковали шутки ведущего Сергея Притулы во втором полуфинале национального отбора на Евровидение 2020.