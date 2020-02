В Лос-Анджелесе застрелен рэпер Поп Смоук (Pop Smoke), настоящее имя которого Башар Джексон. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники.

Известно, что 20-летнего рэпера застрелили двое грабителей, которые забрались в его дом в районе Голливуд-Хиллз в ночь на 19 февраля.

#BREAKING: Rapper Pop Smoke shot and killed in what appears to be a home invasion robbery https://t.co/4heONMx7TH — TMZ (@TMZ) February 19, 2020

К слову, Поп Смоук наиболее известный как автор хита Welcome to the Party, в записи которого принимала участие Ники Минаж.

В начале февраля Поп Смоук выпустил свой второй полноформатный альбом Meet the Woo 2, который даже занял седьмое место в чарте Billboard.

