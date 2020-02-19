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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Попа Смоука

В Лос-Анджелесе застрелен рэпер Поп Смоук (Pop Smoke), настоящее имя которого Башар Джексон. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники.

Известно, что 20-летнего рэпера застрелили двое грабителей, которые забрались в его дом в районе Голливуд-Хиллз в ночь на 19 февраля.

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К слову, Поп Смоук наиболее известный как автор хита Welcome to the Party, в записи которого принимала участие Ники Минаж.

В начале февраля Поп Смоук выпустил свой второй полноформатный альбом Meet the Woo 2, который даже занял седьмое место в чарте Billboard.

Ранее Факты ICTV писали о смерти Эндрю Витералла – известного британского диджея.

Фото: Getty Images

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