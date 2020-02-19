Украинский студент за $1 купил право на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Украинский студент Валентин Лавренюк выкупил право на экранизацию рассказа писателя Стивена Кинга всего за $1. Речь идет о Велотренажере 2008 года.
Согласно контракту, права на экранизацию предоставляются на год, а короткометражный фильм нельзя выкладывать в сеть или транслировать на ТВ.
Разрешение на прокат картины может предоставить только Стивен Кинг лично.
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В планах Валентина Лавренюка представить короткометражный фильм до конца этого года.
Украинский студент стал участником программы Dollar Baby, в рамках которой писатель за $1 делится своими авторскими правами со школьниками и студентами. В год Кинг подписывает от пяти до десяти таких контрактов.
Ранее Факты ICTV писали, что в рамках Berlinale 2020 также состоится мировая премьера украинского фильма Номера Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.
Источник: Yabl
Фото: Yabl