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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Украинский студент за $1 купил право на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Украинский студент Валентин Лавренюк выкупил право на экранизацию рассказа писателя Стивена Кинга всего за $1. Речь идет о Велотренажере 2008 года.

Согласно контракту, права на экранизацию предоставляются на год, а короткометражный фильм нельзя выкладывать в сеть или транслировать на ТВ.

Разрешение на прокат картины может предоставить только Стивен Кинг лично.

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В планах Валентина Лавренюка представить короткометражный фильм до конца этого года.

Украинский студент стал участником программы Dollar Baby, в рамках которой писатель за $1 делится своими авторскими правами со школьниками и студентами. В год Кинг подписывает от пяти до десяти таких контрактов.

Ранее Факты ICTV писали, что в рамках Berlinale 2020 также состоится мировая премьера украинского фильма Номера Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

Источник: Yabl

Фото: Yabl

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