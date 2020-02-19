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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

От Поверь в мечту до Я вспоминаю: топ-5 хитов Юрия Антонова

Певец Юрий Антонов 19 февраля празднует день рождения. Ему исполнилось 75 лет.

Юрия Антонова все знают не только как певца и композитора, но и как настоящую звезду советской эстрады и главного хитмейкера. Его творчество до сих пор не потеряло актуальности в рамках СНГ.

Хотя последние несколько лет Юрий Антонов не дает сольных концертов, все хорошо помнят такие его легендарные хиты, как Поверь в мечту, Я вспоминаю, От печали до радости.

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Факты ICTV также собрали пять главных хитов певца.

Я вспоминаю

Поверь в мечту

От печали до радости

Не забывай

Крыша дома твоего

К слову, ранее Факты ICTV публиковали подборку хитов 90-х.

Фото: Dreamstime

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