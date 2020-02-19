Отбор на Евровидение 2020: TVORCHI рассказали о подготовке к финалу

В финале национального отбора на Евровидение 2020 под шестым номером выступит группа TVORCHI, которая стала триумфатором второго полуфинала, получив от судей и зрителей самые высокие баллы – 16.

К слову, ребята перед отбором модернизировали свою песню. Группа решила продолжить трек, прислушавшись к мнению судей и зрителей. На данный момент дуэт также работает над дополнением номера, с которым выступит в финале Евровидения.

– Мы видим, как меняется мир, как меняется наш стиль жизни и эти изменения не всегда в лучшую сторону. Но все закрывают на проблемы глаза, и максимум, на который мы можем ожидать – это громкие слова. Молодежь все видит и делает выводы. Еще есть время признать ошибки прошлого и все изменить, – говорят ребята.

Ребята из группы отмечают, что они не испытывают конкуренции на отборе, несмотря на моменты соревнования и оценки на конкурсе.

– У нас нет расслабления перед финалом, несмотря на успешный полуфинал. Однако конкуренцию на отборе не чувствуем, атмосфера более дружественная, – отметил солист группы Андрей Гуцуляк.

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Также он признался, что песни других полуфиналистов национального отбора в плейлист не добавил.

– Однако могу точно сказать, какие композиции мне понравились. Это песни KRUTЬ (Марины Круть), Fo Sho, – отметил Андрей.

Также он рассказал, что ради национального отбора на Евровидение им с Джеффри пришлось отказаться от еды.

– От еды, потому что элементарно на это постоянно не хватает времени из-за интервью, репетиций, – отметил артист.

К слову, у ребят нет никаких ритуалов перед выходом на сцену. Например, перед выступлением во втором полуфинале Джеффри просто спал.

– Мы должный представлять Украину на Евровидении, потому что у нашей песни есть важный месседж, который обязан услышать каждый. Изменения начинаются с нас, если мы вовремя не опомнимся и не исправим ошибки предыдущих поколений, то стоит ждать катастрофы. Меня очень вдохновил челлендж о 20 млн деревьев, – подчеркнул Андрей Гуцуляк.

Речь идет о челлендже YouTube, который планирует до конца 2020 года высадить 20 млн деревьев.

Ранее ФАКТАМ ICTV об изменениях в номере, вредных привычках и отношении к хейтерам рассказывала участница отбора на Евровидение KRUTЬ.