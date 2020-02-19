Яна Глущенко рассказала о пластических операциях и сколько весит

Яна Глущенко рассказала, что никогда не делала пластических операций и не собирается. Актриса поделилась, что весит 52,5 кг.

Также она рассказала о финансах, подарках и амбициях.

По словам Глущенко, для того, чтобы спокойно себя чувствовать ей необходимо, чтобы в кошельке была 1 тыс. грн и банковская карта.

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Самым дорогим подарком, который ей когда-либо дарили, оказалась машина, а карьера певицы ее не интересует.

Глущенко замужем за известным продюсером и могла бы начать новую карьеру, но супругу хватило 20 минут, чтобы ее разубедить. Актриса отметила, что главным аргументом было то, что “она не горит этим”.

Ранее Яна Глущенко в интервью Фактам ICTV рассказала о том, что сбросила 15 кг после родов.