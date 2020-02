Известная британская актриса Джули Уолтерс рассказала, что ей диагностировали рак кишечника третьей стадии.

В своем интервью Уолтерс также сказала, что фильм Таинственный сад, премьера которого состоится в 2020 году, возможно, будет последней работой в ее актерской карьере.

О своем диагнозе актриса узнала еще полтора года назад после результатов томографии кишечника.

Уолтерс рассказала, что новость о раке очень расстроила ее мужа.

Сейчас Джули Уолтерс здорова. Ей сделали операцию по удалению части кишечника, также она успешно прошла курс химиотерапии.

Актриса выразила сомнения относительно продолжения своей карьеры в кино.

69-летняя британская актриса Джули Уолтерс больше всего запомнилась зрителям в роли Молли Уизли – мамы Рона Уизли, лучшего друга Гарри Поттера с известной франшизы.

Кроме премии BAFTA и номинации на Оскар, Джули Уолтерс также имеет почетное звание кавалера Ордена Британской Империи.

Dame Julie Walters: ‘I had stage three bowel cancer’

In an exclusive interview, the actress tells Victoria Derbyshire of the moment she was diagnosed, and that her next film could “possibly” be her last.

She has now been given the all clear.https://t.co/fp42hSNNpJ pic.twitter.com/iqLAygZboe

— Victoria Derbyshire (@VictoriaLIVE) February 20, 2020