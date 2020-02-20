Певица KRUTЬ в полуфинале национального отбора на Евровидение 2020 набрала наибольшее количество баллов – 16, что гарантировало ей выход в финал. 22 февраля во время прямого ефиру она будет выступать первой.

Биография KRUTЬ

Марина Круть родилась 21 февраля 1996 года в Хмельницком в семье рабочих. Окончила Хмельницкую детскую школу искусств по классу бандура.

Далее продолжила обучение в Хмельницком музыкальном колледже им. И. Зарембы. За годы учебы стала победительницей и лауреатом многочисленных всеукраинских и международных конкурсов. После окончания учебы в 2016 году Марина начала свою сольную карьеру.

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Также девушка была участницей восьмого сезона Х-фактора. Сольный проект Марины, для которого она самостоятельно пишет песни, называется KRUTЬ. Певица характеризует свой стиль как инди-соул со звучанием бандуры.

В 2018 году KRUTЬ выпустила дебютный альбом ARCHE, а в 2019-м на свет появился ЕР Albino.

Ранее Факты ICTV писали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.

Фото: bandura_krut