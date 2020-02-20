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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Лана Дель Рей отменила все концерты из-за потери голоса

Знаменитая американская певица Лана Дель Рей отменила концертный тур по Британии и Европе из-за потери голоса.

21 февраля звезда должна была отправиться с туром в Амстердам, а затем – в Британию. Там должен был состояться концерт в лондонском отеле О2.

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Лана Дель Рей извинилась перед поклонниками и рассказала, что врачи посоветовали ей отдохнуть.

– Извините, что подвела всех в последнюю минуту, но эта болезнь застала меня врасплох. Я полностью потеряла свой голос.

Доктор посоветовал отдохнуть на протяжении четырех недель. Я ненавижу разочаровывать всех, но мне нужно выздороветь, – сообщила Лана Дель Рей.

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Источник: Mirror

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