Лана Дель Рей отменила все концерты из-за потери голоса

Знаменитая американская певица Лана Дель Рей отменила концертный тур по Британии и Европе из-за потери голоса.
21 февраля звезда должна была отправиться с туром в Амстердам, а затем – в Британию. Там должен был состояться концерт в лондонском отеле О2.
Читайте: Без белья: 18-летняя Кайя Гербер показала новое тату
Лана Дель Рей извинилась перед поклонниками и рассказала, что врачи посоветовали ей отдохнуть.
– Извините, что подвела всех в последнюю минуту, но эта болезнь застала меня врасплох. Я полностью потеряла свой голос.
Доктор посоветовал отдохнуть на протяжении четырех недель. Я ненавижу разочаровывать всех, но мне нужно выздороветь, – сообщила Лана Дель Рей.
Ранее Факты ICTV писали, что похудевшую Адель не узнали на церемонии Оскар.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==