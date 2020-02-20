Чтобы родители гордились: дочь Стивена Спилберга решила сниматься в порно

23-летняя дочь знаменитого режиссера Стивена Спилберга Микаэла заявила о желании заняться карьерой в порноиндустрии.

По словам девушки, ей надоела работа, которая не приносит никакого удовольствия.

Дочь режиссера рассказала, что чувствует, что ее участие в порно может удовлетворять других людей.

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Также Микаэла отметила, что таким образом может стать финансово независимой от родителей.

Она уверенна, если добьется в карьере успехов – родители будут ею гордиться.

Впервые о желании стать порнозвездой девушка заявила в соцсетях. Потом на на сайте PornHub появилась серия роликов с ней.

Однако Микаэла удалила их, чтобы для начала получить лицензию секс-работника в штате Теннесси.

К слову, в сеть слили аккаунты россиянок, снявшихся в порноклипе Тилля Линдеманна.