Тилль Линдеманн снял клип для своего проекта Lindemann. Till The End оказался откровенным порно-фильмом, который уже несколько дней обсуждают в сети.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге, а актрисами выступили девушки из России. После выхода клипа они подверглись жесткой травле.

Российский портал Двач опубликовал их имена и аккаунты в социальных сетях. В их адрес сразу посыпались оскорбления и угрозы. Некоторые девушки были вынуждены удалить все свои аккаунты.

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Одна из девушек рассказала, что в съемках участвовали не только россиянки. В порносценах снялись только несколько девушек, но с травлей столкнулись все.

– Рассылают всякие гадости по сетям про меня, друзьям, родителям. Но это ладно – мне плевать, я ничего такого не делала. Но ведь теперь опубликован мой адрес и адрес моих подруг. Что больным людям придет в голову – никто не знает, – сказала она.

К слову, немецкая группа Lindemann выступит в Киеве 6 марта 2020 года.