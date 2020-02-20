Я вам пригожусь: Сергей Шнуров вступил в партию и может баллотироваться в Госдуму

Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Об этом сообщили на встрече лидера партии Бориса Титова с главами региональных отделений в Санкт-Петербурге.

– Жизнь моя завернула таким странным поворотом. Помаячила мне в виде Партии роста. Мне кажется, я вам пригожусь. По крайней мере, внесу яркие краски. Буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселее, – сказал Шнуров.

Принятие Шнурова в партию поддержал 21 член регионального отделения Санкт-Петербурга из 35.

Музыкант заявил, что сам решил вступить в партию и н7е спрашивал у администрации Путина разрешения.

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– Роль администрации президента сильно преувеличена. Иногда что-то происходит и без их воли. Вступить в Партию роста — никого спрашивать не нужно, – сказал он.

Также Шнуров прокомментировал строчку из песни к фильму День выборов, которую он исполнил. В ней используется матерное слово по отношению к кандидатам.

– Песне уже 20 лет. Мне всегда не нравилось слово все, которое подразумевается. Гендерный вопрос широко стоит на повестке, он решен только в Чечне, как вы знаете… Не думаю, что я попаду в эту категорию, – сказал он.

Шнуров добавил, что песню написал не он.

Напомним, в сентябре 2019 года Шнуров стал ведущим легендарной телеигры Форт Боярд. Пилотный выпуск показал российский телеканал СТС.

Источник: Фонтанка.ру

Фото: Фонтанка.ру