Известная украинская модель и певица Даша Астафьева полностью разделась во Львове.

Артистка продемонстрировала обнаженные ягодицы на балконе, прикрываясь одеялом. Также Астафьева опубликовала снимки в белье с книгой и бутылкой.

К слову, автором съемки выступила фешн-фотограф и судья шоу Топ-модель по-украински Соня Плакидюк.

Читайте: Ничего не прикрывает: Ратаковски показала видео эротической фотосессии (18+)

– Как же повезло людям, живущим напротив, Соседям повезло, на такой вид смотреть, Прекрасный вид и шикарная фигура, Какая ты красивая, – пишут пользователи в комментариях.



























Астафьева обнажила ягодицы на одном из львовских балконов (18+) / 7 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что 18-летняя модель, дочь Синди Кроуфорд и Ранде Гербер, Кайя Гербер поделилась с поклонниками откровенным снимком, на котором предстала топлес.

Фото: da_astafieva