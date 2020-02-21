Известная украинская модель и певица Даша Астафьева полностью разделась во Львове.
Артистка продемонстрировала обнаженные ягодицы на балконе, прикрываясь одеялом. Также Астафьева опубликовала снимки в белье с книгой и бутылкой.
К слову, автором съемки выступила фешн-фотограф и судья шоу Топ-модель по-украински Соня Плакидюк.
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– Как же повезло людям, живущим напротив, Соседям повезло, на такой вид смотреть, Прекрасный вид и шикарная фигура, Какая ты красивая, – пишут пользователи в комментариях.
Астафьева обнажила ягодицы на одном из львовских балконов (18+) / 7 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что 18-летняя модель, дочь Синди Кроуфорд и Ранде Гербер, Кайя Гербер поделилась с поклонниками откровенным снимком, на котором предстала топлес.
Фото: da_astafieva
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