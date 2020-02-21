Финал национального отбора на Евровидение 2020 пройдет в Украине 22 февраля. Начало трансляции в 19.00.
Телевизионную трансляцию будут проводить каналы СТБ и UA: Первый.
Онлайн-трансляцию нацотбора на Евровидение 2020 смотрите на Фактах ICTV.
Читайте: Кто победит в отборе на Евровидение: Джамала и Кондратюк оценили шансы финалистов
По результатам двух прямых эфиров в финал прошли шесть участников из 16, в том числе GO-A, TVORCHI, KHAYAT, KRUTЬ, David Axelrod и Jerry Heil.
Лидерами по количеству баллов в своих полуфиналах стали TVORCHI и KRUTЬ.
За судейским столом заседают Тина Кароль, Виталий Дроздов и Андрей Данилко.
Ранее Факты ICTV писали, какое место Украины может занять на Евровидении 2020 по прогнозам букмекеров.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==