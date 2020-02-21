PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Где смотреть финал нацотбора на Евровидение 2020

Финал национального отбора на Евровидение 2020 пройдет в Украине 22 февраля. Начало трансляции в 19.00.

Телевизионную трансляцию будут проводить каналы СТБ и UA: Первый.

Онлайн-трансляцию нацотбора на Евровидение 2020 смотрите на Фактах ICTV.

Читайте: Кто победит в отборе на Евровидение: Джамала и Кондратюк оценили шансы финалистов

По результатам двух прямых эфиров в финал прошли шесть участников из 16, в том числе GO-A, TVORCHI, KHAYAT, KRUTЬ, David Axelrod и Jerry Heil.

Лидерами по количеству баллов в своих полуфиналах стали TVORCHI и KRUTЬ.

За судейским столом заседают Тина Кароль, Виталий Дроздов и Андрей Данилко.

Ранее Факты ICTV писали, какое место Украины может занять на Евровидении 2020 по прогнозам букмекеров.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка