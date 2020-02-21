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Группа Mozgi выпустила клип на песню Девчонка

Популярная украинская группа Mozgi выпустила новый клип – на песню Девчонка.

По сюжету клипа мужчины меняются ролями с девушками.

– В новом видео Mozgi меняются местами с привлекательными девушками, уступая им право быть лучшими в традиционно мужской работу, – говорится в описании под видео.

Читайте: Свят! Свят! Свят! – Полякова, Потап и Винник презентовали новую песню

Хотя клип опубликовали лишь недавно, он уже собрал кучу положительных отзывов в комментариях.

Недавно группа Mozgi выпустил юбилейный альбом Middle Finger. Это многоязычный альбом, в который вошли 9 треков и 7 скитов.

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