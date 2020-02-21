Участница национального отбора на Евровидение 2020 KRUTЬ (Марина Круть) рассказала, что когда она начала заниматься игрой на бандуре, то родители ее только поддержали.

Также артистка отметила, что большая часть тех, кто начинает играть на этом музыкальном инструменте через некоторое время бросает это дело, потому что не видит перспектив. Однако Марина хочет развеять эти мифы и доказать, что выступления с бандурой могут быть более, чем успешными.

Кроме того, девушка поделилась, что на отбор на Евровидение пошла сознательно, потому что знает, как иностранцы реагируют на этот инструмент.

– После первого полуфинала мне очень много комментариев писали положительных, в частности из-за границы. У меня есть опыт работы за рубежом, также в Украине часто выступаю для иностранцев именно, то они бандуру всегда воспринимают, как нечто очень необычное. Поэтому я и отправилась на Евровидение, потому что знаю, что для иностранной публики это будет эффект Вау, – отмечает Марина.

Круть поделилась, что многократно выступала на улице, в том числе и за рубежом.

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– В Австрии играла на улице, в Украине неоднократно, в Китае, Гонконге. Однажды в Гонконге ко мне подошел дирижер одного из местных детских оркестров и предложил сотрудничество. Поэтому возможно все, – добавила певица.

Также Марина рассказала, что даже не рассчитывала на победу в первом полуфинале отбора на Евровидение 2020, однако верила, что возможно все.

– Кто бы не поехал в этом году на Евровидение от Украины, то это однозначно будет победа украинской песни и молодой сцены, – подчеркнула KRUTЬ.

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