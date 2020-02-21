KHAYAT (ХАЙАТ) - что известно об участнике нацотбора на Евровидение 2020

В финале национального отбора на Евровидение 2020 под пятым номером выступит певец KHAYAT.

KHAYAT – Call For Love

Андрей Хайат (настоящее имя KHAYAT) родился в 1998 году в городе Знаменка на Кировоградщине. Певец выступает в жанре инди-поп, сочетая с ним народные мотивы и современный саунд. Андрей не женат.

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В школе Хайат учился играть на аккордеоне в музыкальной школе. В 16 лет поступил в Национальный университет им. М. П. Драгоманова, где получил педагогическое образование по специальности английского и арабского языков.

Первая слава пришла к Хайату в июне 2018 года, когда вышла песня Девочка. В октябре того же года артист выпустил клип на эту песню, который режиссировала Севин Диева.

В конце 2018 года вышла вторая песня исполнителя под названием Ясно, которая попала в рекорд-лейбл Masterskaya Ивана Дорна.

После этого было успешное участие в проекте Голос страны и призовое место.

В 2019 году KHAYAT уже участвовал в нацотборе на Евровидение с песней Ever, однако артисту не удалось попасть в финал.

В начале июня KHAYAT выпустил дебютный альбом KHMIL, в котором сумел соединить электронную музыку, звуки повседневной жизни и народный вокал.

Летом 2019-го представил свою музыку на самом масштабном фестивале Восточной Европы – Atlas Weekend.

9 октября певец представил видеоклип на новый сингл OSOKA.

Ранее Факты ICTV публиковали список тех, кто прошел в финал нацотбора на Евровидение 2020.